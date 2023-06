Lorenzo Pirola, difensore in prestito alla Salernitana, saluta i suoi tifosi dopo aver terminato la stagione con la salvezza ottenuta. Il suo futuro è ancora un'incognita: "Non abbiamo chiuso la stagione nel modo in cui volevamo, rimane però la soddisfazione per il grandissimo campionato disputato. Grazie Salerno e salernitani perché mi avete fatto vivere un anno indimenticabile facendomi sentire tutto il calore e l’affetto possibile", ha scritto attraverso un messaggio pubblicato su Instagram.