"All'estero sono visti diversamente, i giovani. Parlo per me, anche qui in Italia ho avuto le mie occasioni, sta quindi a noi sfruttarle al meglio". Parola di Lorenzo Pirola, difensore dell'Inter, in prestito alla Salernitana, presente oggi al Festival del Calcio Italiano, dove ha parlato innanzitutto ringraziando "chi lo ha votato". "I premi individuali fanno sempre piacere, è uno dei primi e sono molto contento, orgoglioso che mi sia stato assegnato" ha detto.