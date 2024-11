In vista del Mondiale per Club sempre più all'orizzonte, l'ex allenatore della Sampdoria, Andrea Pirlo si è espresso positivamente a proposito del format che esordirà nell'edizione statunitense del Torneo: "Purtroppo non posso più giocarlo, sarebbe stato bello perché il formato è molto interessante e sarà avvincente. La FIFA ha fatto un ottimo lavoro e sarà un'ottima esperienza" ha detto.

Due dei tuoi ex club parteciperanno alla prossima edizione. Come pensi che Juventus e Inter si stiano preparando per il torneo?

"In questo momento stanno pensando ad altro, al campionato e alla Champions, ma sicuramente arriveranno con voglia e piglio giusto".

Passando alla Coppa del Mondo, quando dico Coppa del Mondo FIFA, qual è la prima cosa che ti viene in mente?

"Nel 2006 è stato il sogno realizzato, tutti i ragazzi pensano a questa cosa e io ho avuto la fortuna di coronarlo".

La Coppa del Mondo avrà anche un nuovo formato. Verrà allargata a 48 squadre nazionali in un formato più inclusivo in cui altre squadre potranno partecipare a questa grande celebrazione. Cosa ne pensi di questo nuovo formato?

"Interessante, ci saranno squadre e Nazioni che non hanno mai partecipato. Anche per loro sarà un'esperienza unica e devono viverla al meglio".

Sei uno dei pochi giocatori che è riuscito a vincere sia la Coppa del Mondo per Club che la Coppa del Mondo. In che modo la vittoria di questi due trofei è stata simile e in che modo è stata diversa?

"Quando vinci un mondiale porti gioia a tutto il popolo nazionale, col club solo ai tuoi tifosi. È diverso ma le sensazioni sono buone".