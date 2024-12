Sei partite giocate e cinque vittorie con 16 gol segnati. Continua il filotto positivo dell'Inter che nel mese di dicembre ha conseguito un pecorso 'straordinario' come lo definisce il club stesso che celebra la vittoria per 3-0 in casa del Cagliari, ultimo mattoncino di un muro di gioie costruito dai nerazzurri nel 2024. Della sfida di ieri all'Unipol Domus, Inter.it apre le votazioni per scegliere "il Pirelli Player of the Month di dicembre, scegliendo il calciatore interista che si è contraddistinto maggiormente: i quattro candidati sono Nicolò Barella, Federico Dimarco, Denzel Dumfries e Marcus Thuram".