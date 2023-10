>Frédéric Piquionne, ex attaccante del Monaco, non ha capito la scelta di Didier Deschamps di schierare Randal Kolo Mouani al centro dell'attacco della Francia nel match di ieri contro l'Olanda: "Sono rimasto sorpreso, se guardo lo stato di forma di Marcus Thuram - le sue parole all'Équipe -. Kolo Muani ha meno fiducia, è ancora in un momento di piena transizione dopo il suo trasferimento in un nuovo club come il PSG. Kolo Muani manca di personalità nella nazionale francese Ci aspettiamo più mordente, dovrebbe mostrare qualcos'altro, deve fare molto meglio".