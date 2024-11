Sta viaggiando a ritmi fortissimi il suo Pisa. Pippo Inzaghi tiene i piedi per terra e si sofferma a Sky Sport sulla proiezione della Serie A: "Campionato equilibrato mai come quest'anno. Il Napoli ha un vantaggio incredibile, è fortissimo e non gioca la coppe. Per me rimarrà lì fino alla fine perché ha un grande allenatore e un grande pubblico. Poi le solite: Inter, Milan, Juve e qualche sorpresa come l'Atalanta".