"È stato incredibile. È una delle cose più belle che ti possano capitare". Così Stefano Pioli rincara la dose di entusiasmo e gioia che lo scudetto gli ha regalato: "Vedere i nostri tifosi felici è stata la cosa più gratificante di tutto quello che abbiamo fatto" ha detto ad AS, dove torna a parlare della sfida con l'Inter come una delle partite cruciali del campionato: "Ci abbiamo sempre creduto, ma ci sono state due partite fondamentali. La rimonta nel derby e la vittoria sulla Lazio. Vincere le ultime sei partite, nonostante il calendario peggiore, ha dimostrato la nostra forza mentale. La medaglia? Ancora non me l'hanno data, ma la conservano a Casa Milan".