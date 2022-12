Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato anche del sorteggio di Champions League ai microfoni di Sky Sport: "Il Porto è una squadra rognosa, l'abbiamo provato sulla nostra pelle l'anno scorso quando pareggiammo in casa dopo aver perso in Portogallo. L'Inter è una squadra molto forte, ma è un sorteggio complicato, come il nostro. Conte è un grandissimo allenatore, purtroppo (poi si corregge subito, dicendo 'per fortuna', ndr), torniamo a sfidarlo.