Sarà il Tottenham l'avversario del Milan agli ottavi di finale di Champions League. E per Stefano Pioli si riaccende il 'derby' con l'ex interista Antonio Conte: "È un grande allenatore, che ha vinto tanto dappertutto - dice in conferenza stampa -. Dà una chiara identità e una grande mentalità alla propria squadra. Il Tottenham è molto compatto e ordinato con individualità fortissime, come Kane, Son, Kulusevski, Perisic, ci sono tanti che conoscono il Milan e il calcio italiano. Sulla carta credo che possa essere una sfida equilibrata".