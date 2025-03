Per Francesco Pio Esposito potrebbero aprirsi le porte del Torino, già accostato all'attaccante in passato. Ne scrive oggi toronews.net, secondo cui il giocatore nerazzurro era già nel mirino di Vagnati l'estate scorsa. In questa stagione il ragazzo sta confermando di essere molto forte ed è cresciuto tantissimo.

L'Inter vuole però puntare su Esposito, ma non troverà facilmente spazio a Milano. Più probabilmente verrà ceduto con una formula che permetta di mantenere il controllo al club di via della Liberazione.