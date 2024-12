"I loro gol sono stati meno belli dei miei". Così Sebastiano Esposito, dopo la doppietta al Verona, ha commentato la giornata di gloria della famiglia di Castellammare, coi tre fratelli tutti a segno viste anche le tre reti segnate da Francesco Pio e Salvatore in Spezia-Cittadella. E ai microfoni del TG1, i due rispondono alla provocazione del fratello. "Diciamo che secondo me il gol vale sempre uno, quindi non mi interessa", afferma Pio, mentre Salvatore è ancora più pragmatico: "I gol non devono essere belli ma importanti. Penso valga per tutti e tre".