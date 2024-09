Andrea Pinamonti, ex attaccante dell'Inter, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per commentare il suo ritorno al Genoa nell'ultima finestra estiva di calciomercato.

"Avevo voglia di tornare al Genoa per fare meglio di quella stagione che per vari motivi era stata molto complicata. L'esordio con gol contro il Monza? È stato come lo volevo, ma non come me lo aspettavo, perché non è mai facile arrivare in un gruppo nuovo. E serve tempo per conoscere bene quello che chiedono mister e compagni. Nel complesso è andata molto meglio del previsto - le sue parole -. La trattativa è stata abbastanza veloce, in verità. Conosciamo le dinamiche del mercato: può restare tutto bloccato per molto tempo, poi basta un piccolo episodio e la situazione si sblocca. Così è successo: sono stato molto contento di ricevere la chiamata del Genoa, perché conosco l’ambiente ed ero animato da una grande voglia di rivalsa".

"All’epoca era un altro tipo di giocatore e di persona, si trattava della mia seconda esperienza in A dopo Frosinone. Avevo vent’anni, adesso sono diverso e appunto per questo voglio fare molto meglio di allora. Ho 5 anni di esperienza in più: ad eccezione dell’anno con l’Inter in cui avevo giocato meno, questo tempo mi è servito per migliorare. Oggi sono un giocatore migliore sotto tutti i punti di vista. La doppia cifra me la impongo, il gioco di Gilardino è molto propositivo e rappresenta un vantaggio per noi attaccanti. E poi l’intesa con Vitinha funziona, siamo diversi, ma complementari: un vantaggio", ha aggiunto.