Finisce in parità la sfida tra Lecce ed Empoli, secondo anticipo della 12esima giornata di Serie A andato in scena allo stadio Via del Mare. Toscani in vantaggio con il secondo gol consecutivo di Pietro Pellegri. Nella ripresa forcing giallorosso che si concretizza con il pari di Pierotti: colpo di testa vincente dopo un cross ben calibrato di Gallo.