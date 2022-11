Dopo tanti piazzamenti in classifica, di assoluto valore rispetto alle potenzialità della squadre allenate in carriera in Italia, Luciano Spalletti al Napoli sta vivendo l'ebbrezza di essere leader del campionato dopo quindici giornate. Un momento magico che prima o poi sarebbe dovuto capitare, secondo Gianluca Petrachi: "All'Inter Luciano non ha fallito, ma non ha vinto perché la società non ha creduto realmente nel suo progetto - ha detto l'ex dirigente di Roma e Torino a 1 Station Radio -.