Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli l'ex direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi ha risposto anche sulla lotta scudetto, a suo avviso condizionata non poco dal Mondiale: "Quest’anno è un campionato anomalo, si rifà un altro campionato dopo i Mondiali. I giochi quindi non sono già fatti. Juve e Inter sono in difficoltà, bisogna vivere in queste squadre per capire i motivi di questo periodo difficile. Il Napoli a mercato concluso effettivamente ha un qualcosa in più rispetto allo scorso anno".