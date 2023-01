Dopo alcune stagioni a dir poco tormentate, Tibo Persyn , giovane esterno offensivo uscito dal vivaio dell'Inter, ha ritrovato quest'anno ritmo partita e condizione con la maglia dell'FC Eindhoven, squadra della Keuken Kampioen Divisie, seconda divisione olandese. Intervistato da VoetbalZone , Persyn ha raccontato quelli che sono stati i tanti problemi vissuti di recente, già nell'ultima stagione con la Primavera nerazzurra: "Mi stavo allenando con la prima squadra, ma poi ho avuto il Covid, che mi ha infastidito per circa 35-40 giorni. In Italia era obbligatorio stare in camera e non si poteva uscire. Una volta tornato in campo, mi sono subito strappato il tendine del ginocchio, quindi sono stato di nuovo fuori per due o tre mesi. Poi la stagione era quasi finita. Se questo è effettivamente il tuo ultimo anno per dimostrare a te stesso di fare il passo in prima squadra, allora qualcosa del genere è terribile. Poi sono passato al Club Brugge, dove sono cresciuto. È stato bello tornare al vecchio nido, ma col senno di poi, potrebbe non essere stata la decisione migliore che avrei potuto prendere. In realtà sono tornato al Club per avere più minuti, ma se guardiamo alla rosa che aveva in quel momento, è stato molto difficile anche solo arrivare nella formazione titolare. Forse non ci ho pensato abbastanza a lungo e ho preso quella decisione troppo in fretta. È stato un vero peccato aver avuto così poco spazio, onestamente non saprei perché sia ​​successo. So di poter fare di più e volevo mostrare di più al mondo. È un peccato che questo non sia stato possibile nel Brugge".

Persyn arriva nei Paesi Bassi dopo la risoluzione contrattuale col suo ex club e un passaggio al Westerlo: "La scelta di partire per l'FC Eindhoven è stata fatta entro uno o due giorni, e penso che sia stata davvero una buona decisione. A volte bisogna fare un passo indietro per farne due avanti. La squadra e le persone all'interno del club dell'FC Eindhoven sono tutte di prim'ordine. Questo rende tutto molto più facile". Persyn ha dovuto però fare molta strada a Eindhoven, sia fisicamente che mentalmente. “All'inizio ho avuto dei piccoli dolori. Inoltre è passato più di un anno dall'ultima volta che ho giocato una partita completa, quindi mi mancava il ritmo della partita. Adesso va tutto bene e posso giocare intere partite. È bello poterlo fare di nuovo. Nelle prime settimane volevo stare un po' troppo in campo. Il mister Rob Penders mi ha anche detto all'inizio di questa stagione che avrei dovuto prendermela comoda e giocare in modo semplice. A volte correvo davvero come un pollo senza testa sul campo. L'allenatore mi ha calmato e mi ha detto cosa fare e cosa non fare. Mi ha dato la possibilità, quindi gli sono molto grato. L'ultimo anno all'Inter è stato molto duro. Tutto è andato un po' storto a causa di quelle battute d'arresto. Il divertimento non c'era più rispetto agli anni precedenti. Sapevo che dovevo iniziare a giocare, altrimenti non avrei avuto più le energie. Allora avrei potuto smettere di giocare a calcio. Ero completamente da solo in Italia, il che ha solo reso le cose più difficili. Ecco perché sono felice che i miei genitori mi abbiano aiutato a superare tutto questo. Sono stati davvero un supporto per me. Non credo che ogni giocatore abbia alle spalle i genitori che ho io. È semplicemente bellissimo, penso".

Persyn conclude indicando i suoi obiettivi per il resto della stagione: "Personalmente mi piacerebbe segnare altri due o tre gol nella seconda parte della stagione e dare qualche assist in più. Come gruppo, penso che sia realistico essere promossi. Anche se può sembrare strano perché l'FC Eindhoven non è mai stato un vero contendente. Tuttavia, se guardiamo all'anno scorso, siamo arrivati ​​terzi nella stagione regolare e anche in questa stagione stiamo giocando bene. Allora penso che sia un obiettivo reale. Tutti possono battere tutti in questo campionato e ciò lo rende molto eccitante e divertente”.