A margine dei Gazzetta Sports Awards, l'ad dell'Atalanta Luca Percassi, ha rivelato il suo stupore nel vedere la squadra di Gian Piero Gasperini prima in classifica: "Se mi aspettavo l'Atalanta così in alto? Sinceramente no, viviamo questa cosa con equilibrio e tranquillità. Tutti questi riconoscimenti fanno enorme piacere, non ci si stanca mai. Spero che potremo vivere queste splendide serate ancora a lungo. Scudetto? L'obiettivo è non avere rimpianti. Dobbiamo fare le cose con fiducia, rispetto al lavoro del mister e dei giocatori, che stanno facendo qualcosa di straordinario. Quello che conquisteremo, lo conquisteremo con le nostre forze", le parole a Sky Sport.