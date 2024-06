Intervenuto in conferenza stampa del Padel Football Moments, l'ex calciatore Simone Pepe, intervistato da TMW e interpellato sulla Nazionale italiana ha elogiato l'interista Davide Frattesi.

Il suo giocatore preferito della nazionale?

"Frattesi. Lui per me è un giocatore intelligente con gamba e sa fare gol. Quando entra in campo lo senti”.

Un pensiero su Conte?

“Lo vedo bene, perché so come preparerà i suoi giocatori. Sia dal punto di vista fisico e tattico. Penso vedremo cose nuove”.