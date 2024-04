"Chi prende Conte non sbaglia mai". È sicuro Simone Pepe che, intervistato da Radio CRC, ha parlato dell'ex allenatore dell'Inter, nonché suo ex tecnico ai tempi della Juventus. "È un super motivatore, un super preparatore ed è innovativo. Legge le partite meglio degli altri. Non conosco De Laurentiis di persona, lo conosco attraverso le interviste. Credo abbia fatto fede della situazione che si è creata quest’anno. Poi credo ci abbia parlato, il mister è uno diretto. Se hanno parlato, un’idea se l’è fatta. Vincere uno scudetto a Napoli dopo 33 anni è una cosa fantastica. Credo abbiano provato a replicare la sensazione di vittoria, ma non ci sono riusciti. Non credo che i ragazzi abbiano mollato perché non volevano vincere".

Chi vedresti bene al Napoli nel caso in cui non dovesse arrivare Conte?

"È difficile, perché bisognerà vedere le scelte di mercato. Da qui a fine anno possono cambiare le cose. La campagna acquisti va fatta anche in base all’allenatore che si andrà a prendere. È difficile dire quale allenatore prenderei. Per dire queste cose devi vivere l’ambiente".