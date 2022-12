Nel corso di un'intervista rilasciata ai giornalisti del Foglio Sportivo, Riccardo Pecini, ex dg dello Spezia, ha spiegato che le difficoltà che incontrano i giovani talenti che escono dai vivai italiani è da imputare alla mancanza di uno step intermedio tra il campionato Primavera e le prime squadre: "I settori giovanili in Italia lavorano bene, quelli virtuosi non sono pochi: mi vengono in mente l'Inter, l'Atalanta, l'Empoli, il Torino e il Genoa - le sue parole -. Quello che, invece, andrebbe cambiato è il sistema che accompagna i giovani alla prima squadra. Un ragazzo proveniente da una Primavera di Milan, Juventus e Inter oggi non è pronto a giocare in Serie A in quel top club. Io penso che la seconda squadra debba diventare un passaggio fondamentale.