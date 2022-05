Eraldo Pecci, ex calciatore campione d’Italia con il Torino nel 1976, è intervenuto a "Radio Marte". Il dialogo s'è incentrato sulla componente scudetto in casa partenopea, tra rimpianti e occasioni mancate sul più bello: “Quest’anno molte squadre potevano vincere, soprattutto il Napoli, sarà un anno ricco di rimpianti. Non c’erano delle squadre più forti, il Napoli ha perso molti punti con squadre di metà classifica ma anche Milan e Inter."