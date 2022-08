Gigi Pavarese, storico ex direttore sportivo del Napoli, ha giudicato il mercato delle big di Serie A ai microfoni di 1 Station Radio: "La Juve ha preso dei campioni, poi vedremo il rendimento. Il Milan sta continuando sulla linea verde che ha portato allo Scudetto nella passata stagione. Infine l'Inter ha riportato a casa Romelu Lukaku. Non dimentichiamo la Roma che è quella che si è maggiormente rinforzata. La mia griglia? Inter e Napoli un gradino sopra le altre, poi subito dopo Milan e Roma. La Juve ha preso campioni per accorciare il gap dalle squadre di testa, ma hanno tutti una certa età, bisognerà vedere quanto saranno impiegati".