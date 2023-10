Giornata particolare ieri per Benjamin Pavard, che con la Nazionale francese è tornato in quelli che calcisticamente parlando si possono definire i suoi 'luoghi del cuore': il difensore dell'Inter è infatti tornato ad allenarsi presso il Domaine du Luchin, centro sportivo del Lille, dove i Bleus hanno svolto un allenamento in vista dell'amichevole di domani contro la Scozia. "Per me è sempre un piacere tornare qui, alle mie origini, in questo centro dove tutto è iniziato", ha affermato Pavard al sito ufficiale dei Dogues.