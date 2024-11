A pochi minuti dal fischio d'inizio del quinto appuntamento della fase a girone unico di Champions League, Benjamin Pavard si presenta davanti alle telecamere di Sky Sport per presentare l'imminente sfida contro il Lipsia: "Sarà importante come tutte le partite, non dobbiamo metterci una pressione eccessiva. I nostri tifosi ci spingeranno, ho fiducia perché l'abbiamo preparata bene. Speriamo di festeggiare stasera".

"Conosco il Lipsia dai tempi del Bayern, sono una buona squadra, giovane e con talento - ricorda il francese -. Hanno 0 punti in Champions, ma in alcune partite meritavano di vincere o di pareggiare. Sarà una grande partita e dobbiamo fare di tutto per vincerla".