Alla vigilia del match contro il Torino, il tecnico della Salernitana Paulo Sousa è tornato sul pareggio ottenuto venerdì scorso contro l'Inter: "Siamo molto contenti di aver fermato una squadra come l'Inter. Prima della partita avevo invocato l'aiuto della fortuna, è vero, ma la fortuna non viene dalla tua parte se non hai un certo tipo di atteggiamento.