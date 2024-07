Federico Pastorello e Fernando Couto, collaboratore dell'agente per il Portogallo, hanno condotto a termine la trattativa tra Mehdi Taremi e l'Inter. Dopo l'ufficialità pubblicata dal club nerazzurro in mattinata, è arrivato lo scatto social con protagonisti Pastorello, Couto e Taremi proprio nella bacheca dell'Inter: "Deal done", annuncio social anche della società P&P Sport Management, a cui fa capo Pastorello.