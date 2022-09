Intervistato da Tutto Mercato Web a margine del Festival dello Sport di Trento, l'agente Federico Pastorello dice la sua sull'avvio del campionato di Serie A: "È un campionato molto avvincente, è bello vedere qualche ribaltone nelle zone alte, con Napoli e Atalanta che non sono tanto sorprese ma vederle lì è divertente. Per non parlare dell'Udinese". Pastorello parla anche delle difficoltà di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi: "Purtroppo è un po' un'abitudine del campionato italiano, non c'è la pazienza di aspettare i risultati e il lavoro. Parlando di Inter e Juve, è normale che gli allenatori siano più sotto pressione che altrove, però credo che abbiano dimostrato ampiamente di essere grandi tecnici e quindi spero che le società gli lascino il tempo di lavorare".