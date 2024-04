Un punto strappato con i denti in casa del Napoli alimenta ancora le speranze di salvezza del Frosinone di Eusebio Di Francesco. Eroe della giornata del Maradona è Walid Cheddira, giocatore di proprietà proprio dei partenopei ma che non ha avuto riguardi nei confronti di chi detiene il suo cartellino mettendo a segno una doppietta, che ai microfoni di DAZN nel dopopartita suona la carica per i gialloazzurri, che saranno uno degli ultimi avversari dell'Inter in questo campionato.

Queste le parole del marocchino: "Sicuramente è un punto pesantissimo contro una squadra così forte. Per la nostra corsa salvezza siamo a tre risultati utili consecutivi e dobbiamo continuare così, dobbiamo lottare fino alla fine. L’importante adesso è lottare ogni partita. Ci mancano altre finali per portare la salvezza al Frosinone che se la merita”.