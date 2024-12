Il messaggio mandato lunedì sera dall'Inter al campionato, dopo il 6-0 inflitto alla Lazio, è arrivato chiaro e tondo alle avversarie di alta classifica: i campioni d'Italia restano i favoriti alla vittoria finale. A pensarlo è l'avvocato Claudio Pasqualin, che ha inquadrato così il successo reboante dei nerazzurri all'Olimpico: "Il risultato dell’Inter è straordinario e rafforza in maniera perentoria il ruolo dei nerazzurri come favoritissimi per la vittoria dello scudetto. Quanto ai biancocelesti, penso che si riprenderanno grazie a Baroni, che si è dimostrato un ottimo allenatore", le sue parole in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com.