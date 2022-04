In esclusiva a Tuttomercatoweb, ha parlato l'ex allenatore di Parma, Udinese e Crotone Pasquale Marino che si è soffermato sulla lotta scudetto: “C’è tanto equilibrio, tutte le squadre hanno le stesse possibilità. Forse l’Inter ha qualcosa in più, ma il Milan al di là del passo falso di ieri è in piena corsa. Con la sconfitta il Napoli, invece, ha rallentato un po’ la corsa”.



Giuseppina Citera