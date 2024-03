Pasqua diversa dal solito per i tifosi nerazzurri, non solo per il corposo vantaggio in classifica sulla seconda che fa già pregustare la vittoria della seconda stella, ma anche perché questo giorno di festa è anche la vigilia del ritorno in campo. I ragazzi di Simone Inzaghi infatti giocheranno la sera di Pasquetta contro l'Empoli, per ripristinare a 14 punti la distanza con il Milan.

Intanto, la redazione di FcInterNews.it augura a tutti voi una giornata serena e piacevole, di festa e di riposo o divertimento. Da domani torneremo tutti a entusiasmarci per l'Inter.