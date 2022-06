Il futuro dell'Inter visto da Giancarlo Pasinato . Il vincitore dello Scudetto 1980, ai microfoni di Tutto Mercato Web, invita a confidare nel lavoro del management nerazzurro: "L'importante è dar fiducia ai dirigenti e provare comunque a migliorarsi anche se tutte naturalmente cercano di rafforzarsi. Non so perchè l'Inter debba sempre vendere per comprare però, ripeto, c'è fiducia in questa gestione. Certo, l'addio di Ivan Perisic è pesante. E' stato con Marcelo Brozovic colui che ha dato tanto, più di quello che ci si aspettava".

Lukaku come lo rivedrebbe all'Inter?

"Farebbe meglio della prima volta, dopo che se ne è andato si è scottato da solo. Ha capito che i soldi sono importanti ma non fanno la felicità. Nel gioco di Inzaghi potrebbe dare quel qualcosa in più. Se tengono anche Dzeko si può trovare il modo di gestirsi meglio là davanti".

Per Dzeko però si parla anche di una possibile partenza...

"La società cerca di ridurre i costi e bisogna vedere cosa si vuole. Lukaku giocherebbe di più di Dzeko ma essere in una squadra importante è comunque una soddisfazione. Dipende anche da come si vuol comporre l'attacco. Se prendono Dybala non possono tenere anche Lautaro, sono simili e a livello fisico servirebbe qualcosa in più. In difesa prenderei Acerbi mentre Mkhitaryan verrebbe a costo zero e sarebbe un titolare in più. Ben venga se può giocare anche al posto di Brozovic. Può essere un affare".