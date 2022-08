"Il Lecce non meritava di perdere con Inter e Sassuolo, quella di Baroni è una buona squadra, stasera per i giallorossi non sarà facile, il Napoli è una grande squadra e giocare al Maradona, in un clima sicuramente caldo, sarà sicuramente dura per i salentini". A dirlo è l'ex calciatore del Lecce, Pedro Pablo Pasculli che nel suo intervento a Vikonos Web Radio è tornato sul ko ottenuto dai giallorossi contro l'Inter.