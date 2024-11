Dopo oltre quattro anni, Simon Sohm, centrocampista del Parma, torna a indossare la maglia della Nazionale svizzera. Merito del rendimento offerto sin qui con la maglia gialloblu, dove ha vissuto un inizio di stagione importante con tanto di gol segnato alla Juventus. E ora, come rivela in conferenza stampa, Sohm ha voglia di nuove grandi sfide: "Speriamo davvero di affermarci nuovamente in Serie A. È un campionato bellissimo. Andare a sfidare l’Inter o il Milan a San Siro deve essere straordinario".