Sbancando l'Arechi col punteggio di 2-0, il Parma ha superato la Salernitana nei 32esimi di finale di Coppa Italia e andrà a giocarsi gli ottavi contro il Bari nella sfida che decreterà la sfidante dell'Inter detentrice del trofeo. Soddisfazione legittima per il tecnico gialloblu Fabio Pecchia, che parla così dei prossimi avversari, per una curiosa coincidenza, anche al via del campionato di Serie B, nell'opening game di venerdì: "All’esordio in campionato ci arriviamo nelle stesse condizioni. Anche il Bari ha superato il turno con una squadra di Serie A, ha fatto una grande prestazione, ho visto il primo tempo. Ha entusiasmo, ha vinto il campionato, dietro ha delle ambizioni. Inizia il campionato, siamo contenti di affrontarlo. Perché sarà molto stimolante questo nuovo campionato“.