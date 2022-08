In attesa di sfidarsi nei sedicesimi di Coppa Italia e contendersi la sfida contro l'Inter, Parma e Bari hanno aperto questa sera al Tardini la Serie B 2022-2023. E se quelle viste nello stadio emiliano sono le premesse, allora quest'anno la cadetteria promette di farci divertire non poco: i biancorossi di Michele Mignani strappano il 2-2 ai ducali al termine di un match elettrizzante soprattutto nel primo tempo , dove si concentrano le quattro reti dell'incontro.

Apre i giochi Dennis Man per il Parma dopo appena due minuti con un gran numero in area e tiro in diagonale a non lasciare scampo ad Elia Caprile, ma i Galletti riescono a ribaltare la situazione prima con un calcio di rigore segnato da Mirko Antenucci dopo un precedente errore all'ottavo e con il siluro di Michael Folorunsho servito da Valid Cheddira. Al 42esimo, Valentin Mihaila riequilibra il risultato con una punizione supersonica dal limite dell'area. Ripresa meno elettrizzante ma con grande intensità: alla fine, le due squadre si dividono la posta.