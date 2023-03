Mario Giuffredi, procuratore di Fabiano Parisi, ha confermato che il suo assistito andrà via da Empoli al termine della stagione. “Si, Parisi è pronto per una grande squadra. Questa sarà la sua ultima stagione con l’Empoli. Potevamo già andare via questa estate, il suo percorso nel club è finito ed è giusto che il calciatore possa ambire a qualcosa di più importante. La Juventus? Adesso parlare di squadre è prematuro”, ha detto in un'intervista a Tuttomercatoweb.