Mancano ormai solo tre giorni all'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, e anche Erick Thohir, ex presidente dell'Inter, si trova nella capitale francese in qualità di Presidente del Comitato Olimpico indonesiano. Dal proprio profilo X, Thohir dà notizia dell'incontro col presidente francese Emmanuel Macron ed esprime il suo auspicio affinché la kermesse olimpica si svolga nel migliore dei modi possibili: "Dopo l'incontro dello scorso maggio in occasione del 120° anniversario della FIFA al Palazzo dell'Eliseo, a Parigi, Francia. Questa volta ci siamo incontrati alla 142a Sessione del CIO a Parigi. Esprimo il mio apprezzamento e spero che le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi possano svolgersi senza intoppi e con successo".

Kembali bertemu Presiden Macron setelah Mei lalu bertemu saat Peringatan 120 tahun FIFA di Istana Élysée, Paris, Prancis. Kali ini kami bertemu di Sidang ke-142 IOC di Paris.



Saya menyampaikan apresiasi dan harapan semoga Olimpiade dan Paralimpiade mendatang di Paris, bisa… pic.twitter.com/IxtMMSHRCT — Erick Thohir (@erickthohir) July 23, 2024