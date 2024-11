Non è del tutto soddisfatto della serata della Nazionale olandese Stefan de Vrij, insignito ieri del ruolo di capitano nel match pareggiato a Zenica contro la Bosnia-Erzegovina. Ai microfoni della NOS, il difensore dell'Inter ha riconosciuto: "Una partita da cui imparare, non è stata sicuramente facile. Le condizioni non aiutavano, con il campo e la palla che a volte rimbalzavano in modo irregolare. C'è stata una fase nel secondo tempo in cui loro hanno pressato e noi siamo diventati più molli. Poi tutto è andato molto più liscio rispetto a prima dell'intervallo, anche se la palla andava in tutte le direzioni. In quel momento è arrivato il loro pareggio, ma penso che abbiamo avuto abbastanza occasioni, già nel primo tempo, per segnare il secondo gol".

De Vrij non vuole sapere nulla di mancanza di motivazione visto il valore relativo del match di Nations League. “Non è mai difficile trovare motivazioni. Giochi per la Nazionale olandese e quindi dai sempre il 100%, anche oggi”.