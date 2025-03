Pareggio a reti bianche per la Nazionale greca Under 21 in un'amichevole con l'Albania allo Stadio Municipale di Serres, partita che fa parte della preparazione della squadra in vista dei prossimi impegni ufficiali. Il commissario tecnico Giannis Tausianis, riporta il sito della Federcalcio greca ha avuto modo di trarre conclusioni importanti e di analizzare la situazione in cui si trovano i calciatori internazionali. Tra questi, anche il difensore dell'Inter Under 20 Christos Alexiou, schierato dal primo minuto.