"Tornerò a giocare in Italia o in Spagna", ha annunciato il Papu Gomez, scalpitante dalla voglia di tornare in campo dopo la squalifica per doping che poco più di un anno fa lo mandato forzatamente ai box per due anni. "Mi sarebbe piaciuto giocare nel Napoli - ha poi aggiunto a Tele Lombardia, dove ha risposto sulle possibilità di scudetto della sua ex Atalanta e delle altre contendenti -. L’Atalanta può tranquillamente vincere il campionato. Non vedo squadre più forti della Dea in giro in Italia. L’unica che può darle fastidio è l’Inter".