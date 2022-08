Il veleno nella coda dell'esordio in Serie A della Cremonese. Il tecnico grigiorosso Massimiliano Alvini, alla prima assoluta da guida nell'universo della A, non getta benzina sul fuoco della papera di Ionut Radu, che ha condannato i suoi alla sconfitta per 3-2 a Firenze in extratime: "Non ho nulla da dirgli. Radu è un portiere bravo. L'anno scorso è stato crocifisso per un errore, non si può 'distruggere' un ragazzo per queste cose - ha detto in conferenza stampa -. Oggi ha fatto una grande partita e non devo vederlo così. Si lavora per correggere gli errori, è un buon portiere. La smetterei anche di parlare di errori di Radu: basta. Lui non deve dire nulla a me e io non devo dire nulla a lui. Ha fatto una grande partita, abbiamo fiducia in lui", ha detto nella sala stampa dell'Artemio Franchi.