Paolo Zotta, atleta e personal trainer, ha fatto del suo lavoro un punto fermo spinto da creatività e grande passione, come quella che lo lega da sempre ai colori nerazzurri. Ed è lui il tifoso vip che racconta il suo amore per l'Inter per il Matchday Programme di Inter-Lecce: "Dal momento in cui sono venuto al mondo, mio padre mi ha messo una maglietta dell'Inter addosso e da lì non me la sono più tolta. Ci sono stati tanti giocatori che mi hanno fatto innamorare di loro e di questi colori ma quello legato alla mia infanzia che ha lasciato un segno indelebile è sicuramente Jurgen Klinsmann: andavo tutti i giorni a scuola con la sua maglietta e sognavo di essere come lui. Poi c'è Ronaldo, il Fenomeno, per me è sempre stato il numero uno, mentre di questa Inter mi piace molto André Onana".