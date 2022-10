"Credo non sia giusto tacere quando gli episodi sono a favore e invece parlare quando sono contro. A mio avviso le dichiarazioni di Xavi sono anche manovre per distogliere l’occhio dalla sconfitta e per mettere pressione all’arbitro che dirigerà la sfida del Camp Nou". Così Ernesto Paolillo risponde a TMW Radio a proposito delle parole del tecnico del Barça, furioso a fine gara con la terna arbitrale dopo il rigore non dato per il presunto tocco di mano di Denzel Dumfries nel match di ieri a San Siro contro l'Inter, vinto dalla squadra di Inzaghi.

La vittoria contro il Barcellona può rappresentare un nuovo inizio per l’Inter?

“Ieri sera c’è stata anche una notevole dose di fortuna, unita sicuramente a buone notizie. Mi auguro che questa partita possa rappresentare un nuovo inizio, ma a dire la verità devo ammettere di non aver visto né una maggiore serenità in campo né un miglioramento del gioco. Tirando le somme ho nottato che i giocatori in Champions si impegnano come non fanno in campionato. Magari alcuni elementi stanno cercando di mettersi in luce di fronte alle big europee”.