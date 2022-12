Ernesto Paolillo è convinto che Steven Zhang stia semplicemente prendendo tempo per trovare il miglior investitore a cui cedere l'Inter, al contrario di quanto sostiene la Gazzetta dello Sport, secondo cui il presidente dei nerazzurri starebbe valutando l’opportunità di allungare i termini dell’accordo con Oaktree: "Io dico che tutto dipende dal tasso d’interesse a cui può essere rifinanziato il debito, se no diventa impossibile ripianarlo. Ho tutta l’impressione che le sue dichiarazioni siano state rilasciate per cercare con più calma il compratore", ha detto l'ex dirigente nerazzurro sulle frequenze di TMW Radio.