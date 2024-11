Ernesto Paolillo, ex ad dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana durante 'PentaSport' in vista della sfida di domani sera tra i nerazzurri e la FIorentina: "Non mi aspettavo la Fiorentina lassù, è una bella sorpresa e fa bene al campionato perché lo rende competitivo. I viola possono certamente dire la loro per quanto riguarda la qualificazione europea, si vede la loro fame di vittoria e questa è fondamentale: non credo siano preparati per la lotta allo Scudetto, probabilmente la stanchezza si farà sentire".

Paolillo prosegue sui nerazzurri: "L'Inter pur contando le assenze avrà una rosa sicuramente di valore. Simone Inzaghi ha capito che la preparazione non è andata come voleva, ed infatti da quando l'Inter ha ingranato ha fatto 12 risultati consecutivi utili. Per me, comunque, si gioca assolutamente troppo durante l'anno: ne va della salute dei giocatori stessi, e può diventare un danno economico anche per le squadre".