Dopo l'1-0 di ieri all'Olimpico, firmato da Osimhen che all'80esimo ha consegnato tre punti al Napoli ai danni della Roma di Mourinho, l'ex calciatore Christian Panucci, intervenuto a Radio CRC, nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete', parlando di Luciano Spalletti è tornato indietro nel tempo e sui duelli scudetto con l'Inter del Triplete: "Spalletti, sotto un certo punto di vista lo trovo sempre uguale, ha dieci anni in più di esperienza e questo è importante. Il Napoli gioca bene come giocava la Roma quando c’ero io. Non vincemmo lo scudetto perché c’era un’Inter forte e arrivavamo sempre secondi. Avevamo un bel gioco. Oggettivamente questo può essere l’anno del Napoli per ciò che sta facendo. Il calo nella seconda parte di Spalletti? Non credo che sia una colpa di Luciano, sono cose che capitano. Noi a Roma non vincevamo perché c’era l’Inter che era più forte di noi. Avrà riflettuto anche su questo e si sarà regolato con la preparazione. Ieri è stata una vittoria che è tra quelle importanti per vincere il campionato".