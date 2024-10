Nicolò Barella nel ruolo di regista convince anche Christian Panucci. Ospite negli studi di Pressing, l'ex difensore analizza positivamente la prestazione del centrocampista sardo in Inter-Roma: "Barella ha dimostrato di poter far bene da play, poi i due interni si inseriscono bene: lui può fare tutti i ruoli del centrocampo, ma non è Calhanoglu - sottolinea -. L’Inter ha fatto una buona partita ed è stata brava, ma anche la Roma ha fatto una buona gara. L’Inter è la più forte, riesce a gestire molto bene. Poi è vero che c’è stato il regalo della Roma, ma l’Inter ha giocatori veri ed è riuscita chiudere la partita".