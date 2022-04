Il dualismo con Onana potrebbe avere ripercussioni sul rendimento di Handanovic? A rispondere è l'ex portiere del Catania, meteora anche dell'Inter, Armando Pantanelli che a ItaSportPress ha risposto sicuro: "E perché mai dovrebbe avercelo? Handanovic è uno dei portieri più forti in assoluto".

Per quali ragioni, allora, i nerazzurri avrebbero acquistato Onana?

"Perché è lecito guardare al futuro. Un club come l’Inter non può non pensare al domani. Ma il titolare credo resti Handanovic".