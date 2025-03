Il calcio che premia il calcio: un evento che racchiude in sé il confronto tra addetti ai lavori, l'aggiornamento e la voglia di scoprire quali siano stati i migliori tecnici della scorsa stagione, secondo il giudizio degli stessi allenatori. Si terrà lunedì 24 marzo a Coverciano la Panchina d'oro, la manifestazione a cura del Settore Tecnico giunta alla sua trentatreesima edizione. Come ogni anno, a margine del corso di aggiornamento obbligatorio, l'auditorium del Centro Tecnico Federale ospiterà la cerimonia di premiazione dei migliori allenatori dell'ultimo campionato, votati dagli stessi colleghi. "La Panchina d'oro - commenta il presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini - è un momento di ritrovo e di confronto per tutti i nostri allenatori. Ormai è un'istituzione del nostro calcio, un evento a cui tutti desiderano partecipare, anche per conoscere i vincitori della scorsa stagione".

Tra i docenti d'eccezione che interverranno in questa edizione, ci sarà anche l'allenatore più vincente di sempre nella storia della Champions League, con le sue cinque coppe 'dalle grandi orecchie' conquistate nell'arco della sua carriera in panchina: Carlo Ancelotti sarà sul palco dell'auditorium di Coverciano, davanti ai suoi colleghi, per una lezione di aggiornamento tattico ai tecnici presenti. Non solo Serie A. Perché se la Panchina d'oro verrà assegnata al miglior allenatore del nostro massimo campionato, sono anche altri i riconoscimenti che verranno assegnati nella giornata di lunedì 24 marzo, sempre secondo il giudizio dei colleghi.

Con il voto dei presenti nell'arco della stessa mattinata, verranno dati premi ai migliori allenatori di Serie B e Serie C maschile, mentre per le altre categorie le votazioni sono state effettuate on-line nei giorni scorsi. E in particolare per quanto riguarda: Serie A e Serie B femminile, Serie A - maschile e femminile - di calcio a cinque, e il premio intitolato a 'Mino Favini' per il miglior responsabile di settore giovanile.